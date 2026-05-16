Янкулов: Дисциплинарни производства трябваше да има и срещу Сарафов, и срещу Русинова
Бившият министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по Нова нюз отказа за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. По думите му би го удовлетворило, ако бяха образувани дисциплинарни производства както срещу Сарафов, така и срещу градския прокурор на София Емилия Русинова. Той посочи, че е депозирал предложението си в рамките на срока, но той е изтекъл заради бездействието на Прокурорската колегия да се произнесе по него.
По отношение на аргумента, че не е имало достатъчно данни в подкрепа на твърденията, Янкулов заяви, че именно затова е дисциплинарното производство – за да се установят такива обстоятелства. По думите му доказателствата, които подкрепят твърденията му, са публично известни.
Той обърна внимание, че същият състав на ВСС и Прокурорската колегия е освободил предсрочно Иван Гешев заради негово публично изявление, в което е използвал израза „политически боклук“. Това е било счетено за достатъчно основание за отстраняването му, припомни Янкулов.
По думите му той е представил пет отделни обстоятелства, които според него доказват системно поведение на Сарафов. „Предложението ми е изцяло обосновано и е абсолютно годен акт, по който би следвало да бъде образувано дисциплинарно производство“, заяви той.
Янкулов коментира и случая с Теодора Георгиева, като посочи, че вижда проблем в обясненията ѝ относно присъствието ѝ в ресторант на Петьо Петров-Еврото. Той допълни, че притеснително обстоятелство е и това, че Емилия Русинова е пътувала в един и същи автомобил с него и заедно са излезли извън страната. По думите му още по-притеснително е поведението на прокуратурата по този казус.
Относно предложенията за промени в Закона за съдебната власт Янкулов заяви, че абсолютната забрана ВСС да взема определени решения може да създаде проблем, ако не е ясно колко ще продължи изборът на нов състав на съвета.
