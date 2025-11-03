снимка: Община Варна

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура ЮНЕСКО даде на Варна титлата „Град на медийните изкуства“ и членство в мрежата на творческите градове на международната организация (Creative Cities Network). Това е едно изключително високо признание, защото позволява развитие в координация с множество други градове в Европа и по света. Това съобщи днес изпълняващият функциите кмет Павел Попов по време на редовната седмична оперативка в Община Варна. Той поясни, че в мрежата на ЮНЕСКО градовете са разделени в осем творчески области, а морската столица е отличена в най-напредничавата от тях с изключителна възможност за използване на новите технологии като средство на изкуството.

Варна е едва третият български град, който става член на тази мрежа, другите отличени през годините са София - в секция „Филмово изкуство“ и Габрово в секция „Занаяти и фолклорни изкуства“, поясни Попов. Той благодари на екипа на дирекция "Култура и духовно развитие", за това че са довели кандидатурата на Варна до успешен финал – градът ни да бъде разпознат от ЮНЕСКО като град, заслужаващ тази титла. Той изрази увереност за много бъдещи културни събития във Варна, свързани с признанието на международната организация.

Варна се присъедини към Мрежата на творческите градове на ЮНЕСКО (UCCN) заедно с още 57 града в различни направления. В международен мащаб датата на официалното обявяване на новите титулувани градове съвпадна със Световния ден на градовете 2025 г. Лично генералният директор на ЮНЕСКО Одри Азуле определи 58-те града (сред които е Варна) като нови членове, признати за ангажираността си да насърчават творчеството като двигател на устойчивото градско развитие, с доказан опит в изграждането на стабилни и динамични общности към Мрежата. С тези нови попълнения Мрежата вече включва 408 града от над 100 държави.

За първи път тази година ЮНЕСКО приветства ново направление - „Творчески градове на архитектурата“, което се присъединява към досегашните седем: занаяти и народно творчество, дизайн, кино, гастрономия, литература, медийни изкуства и музика. Творческите градове на ЮНЕСКО се титулуват на база на това, че са доказали и демонстрират, че културата и творческите индустрии могат да бъдат реални двигатели на развитието. Мрежата и нейните членове представляват международна общност, в която творчеството подкрепя местните инициативи, привлича инвестиции и насърчава социалната сплотеност. От своето създаване през 2004 г. творческите градове на ЮНЕСКО активно популяризират градско управление, насочено към хората, и предлагат широка гама културни и творчески дейности на своите граждани.

Заедно с Варна, градовете, притежаващи званието „Град на медийните изкуства“ към ЮНЕСКО, вече са 29 на брой, разположени на пет континента. Всички те са ангажирани да работят заедно в подкрепа на културните продукти, както и да споделят вдъхновение, технологични иновации и добри практики. Те работят за укрепване ролята на творчеството и културата в живота на всеки гражданин и общност и популяризират тяхното значение в полза на устойчивото градско развитие. Варна носи титлата „Град на медийните изкуства“ заедно с градовете Кали (Колумбия), Кампина Гранде (Бразилия), Гуадалахара (Мексико), Остин (САЩ), Торонто (Канада), Дакар (Сенегал), Брага (Португалия), Йорк (Обединеното кралство), Модена (Италия), Анен-ле-Бен (Франция), Намюр (Белгия), Карлсруе (Германия), Виборг (Дания), Хамар (Норвегия), Линц (Австрия), Кошице (Словакия), Тел Авив (Израел), Тбилиси (Грузия), Сапоро (Япония), Гуанджу (Южна Корея), Чанша (Китай), Нови Сад (Сърбия), Оулу (Финландия), Кан (Франция), Казабланка (Мароко) и Маланг (Индонезия).

