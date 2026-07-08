Йончева и Кабилов вече са част от Европейските консерватори и реформисти
Булфото
Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола съобщи в началото на днешното пленарно заседание в Страсбург, че евродепутатите Елена Йончева и Танер Кабилов вече са членове на групата на Европейските консерватори и реформисти.
Снощи стана ясно, че те са били асоциирани към групата, което е първа стъпка към членството, предаде БНР.
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