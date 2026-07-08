Йончева и Кабилов вече са част от Европейските консерватори и реформисти

Булфото

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола съобщи в началото на днешното пленарно заседание в Страсбург, че евродепутатите Елена Йончева и Танер Кабилов вече са членове на групата на Европейските консерватори и реформисти.

Снощи стана ясно, че те са били асоциирани към групата, което е първа стъпка към членството, предаде БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!