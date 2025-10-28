реклама

Йордан Цонев, ДПС: Не може да е има само една здравна каса монополист

28.10.2025 / 13:52 1

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

Исканията на младите лекари и на медицинските сестри са справедливи и навременни и ДПС ще подкрепи решение за осигуряване на по-високи заплащания, но то трябва да е работещо. Това заяви от трибуната на парламента депутатът Йордан Цонев на извънредното заседание, което трябва да реши проблема с промяна в Закона за лечебните заведения.

Той обаче подчерта, че не вижда проект, който да дава работещо решение и във всички предложения има рискове да не доведат до повишения.

От 2008-а ДПС предлага здравна реформа, която не се приема, не може да има само една здравна каса монополист, заяви Цонев. Той добави, че това положение го няма никъде в Европа, а при конкуриращи се каси злоупотребите с клинични пътеки просто ще изчезнат.

 

kris (преди 5 минути)
Рейтинг: 523984 | Одобрение: 97244
В 340 милионен САЩ има само една каса......Защото са тъпи, или не са чули светилото Цонев.....? Гати помияра.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

