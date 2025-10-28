Йордан Цонев, ДПС: Не може да е има само една здравна каса монополист

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

Исканията на младите лекари и на медицинските сестри са справедливи и навременни и ДПС ще подкрепи решение за осигуряване на по-високи заплащания, но то трябва да е работещо. Това заяви от трибуната на парламента депутатът Йордан Цонев на извънредното заседание, което трябва да реши проблема с промяна в Закона за лечебните заведения.

Той обаче подчерта, че не вижда проект, който да дава работещо решение и във всички предложения има рискове да не доведат до повишения.

От 2008-а ДПС предлага здравна реформа, която не се приема, не може да има само една здравна каса монополист, заяви Цонев. Той добави, че това положение го няма никъде в Европа, а при конкуриращи се каси злоупотребите с клинични пътеки просто ще изчезнат.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!