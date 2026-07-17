Йотова: Въоръжението ни е остаряло, трябват повече инвестиции в армията

Снимка Президентство на България

Необходими са повече инвестиции в Българската армия, включително и във Военноморските сили. Въоръжението ни е остаряло, а за да постигнем стратегическа автономия в областта на отбраната, трябва да сме добре подготвени. Това заяви президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова пред журналисти. Държавният глава участва в деня за високопоставени гости на националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“.

Илияна Йотова бе посрещната с военни почести на Морска гара – Бургас, където прие почетния караул. По-късно от борда на фрегатата „Дръзки“ държавният глава наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителни способности в различни кризисни ситуации с участието на различни видове части от състава на Военноморските сили на Република България. Тази година в „Бриз 2026“, което се провежда от 10 до 19 юли, участват общо 1380 военнослужещи от 10 държави. В състава на военните представители на страните са включени 25 бойни и спомагателни кораби и катери, 4 самолета, 1 вертолет от ВМС на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция и Франция. В учението участват още 26 цивилни правителствени и неправителствени организации и представители на пет министерства.

Президентът открои значението на „Бриз 2026“ за националната и колективна сигурност в рамките на НАТО и ЕС. „По-спокойна съм за сигурността и суверенитета на морската ни граница и на Черно море. В ситуация, в която само на няколкостотин километра от тук има бойни действия, нашите войни са на своя пост, за което искрено им благодаря“, подчерта Илияна Йотова и допълни, че учението дава поле за подобряване на координацията между различните родове войски на Българската армия.

Държавният глава определи като позитивен знак подписания на Срещата на върха на НАТО в Анкара Меморандум за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия за придобиването на седем кораба за противоминна борба, които допълнително ще подсилят отбранителните способности на страната ни в акваторията на Черно море.

На въпрос дали в правителството има противоречия относно българската позиция за войната в Украйна Илияна Йотова посочи, че такива няма. Тя коментира приетата декларация на срещата на формата Югоизточна Европа – Украйна, като определи този род документи като консенсусни, които се приемат без дискусия и гласуване. „Най-точната, категорична и ясна позиция относно войната в Украйна и необходимостта от мирни преговори беше изразена от министър-председателя г-н Радев на няколко големи световни форума – Срещата на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори, съобщиха от Пресцентър Президентство.

Редактор "Екип на Петел",

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