Жандармерия с наряди на летището във Варна

Поради нарастващия поток от пътници за новия туристически сезон, служители на Зоналното жандармерийско управление във Варна вече изпълняват охранителни наряди на летището в града.

Те ще подпомагат дейността на колегите си от Главна дирекция „Гранична полиция“ и ще изпълняват задачи по охраната, гарантиране на сигурността на пътниците и опазване на обществения ред в зоната на аеропорта. Това съобщават от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.

По данни на ведомството задълженията и правомощията на жандармеристите включват обходи на обществените пространства на летището и около него, както и проверки на моторни превозни средства, пътници и техните багажи.

Ситуирането на служители на Жандармерията в районите на морските ни летища е стандартна практика, която се прилага всяко лято по време на активния туристически сезон, посочват от МВР.

Освен във Варна, където нарядите вече са факт, в началото на идния месец патрули ще има и на летището в Бургас, допълват от вътрешно министерство.

