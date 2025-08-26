реклама

Желязков: Жълт картон за областния управител на Плевен

26.08.2025 / 12:53 1

снимка: МС

В коментар за водната криза в Плевен премиерът Росен Желязков напомни, че са нужни спешни средносрочни и дългосрочни мерки. Важното е да се спрат загубите на вода по каланизацията. Той обаче вдигна жълт картон на областния управител на Плевен поради неговото бездействие: 

"Давам много ясен двуседмичен срок за по-добра координация. В противен случай ще има и персонални промени. Приемете, че това е жълт картон за областния управител на Плевен".

Премиерът упрекна и местната власт в бездействие в последните повече от десет години: 

"Всички онези, които справедливо, подчертавам - справедливо протестират в защита на правата на потребителите, трябва да вземат активно участие във всички формати, в това число и в определянето на контрол върху изпълнението и върху изпълнителите", предаде БНР.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 29291 | Одобрение: 3816
това си е за директен червен, да не говорим, че е и за прокуратура

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама