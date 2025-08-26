Желязков: Жълт картон за областния управител на Плевен

снимка: МС

В коментар за водната криза в Плевен премиерът Росен Желязков напомни, че са нужни спешни средносрочни и дългосрочни мерки. Важното е да се спрат загубите на вода по каланизацията. Той обаче вдигна жълт картон на областния управител на Плевен поради неговото бездействие:

"Давам много ясен двуседмичен срок за по-добра координация. В противен случай ще има и персонални промени. Приемете, че това е жълт картон за областния управител на Плевен".

Премиерът упрекна и местната власт в бездействие в последните повече от десет години:

"Всички онези, които справедливо, подчертавам - справедливо протестират в защита на правата на потребителите, трябва да вземат активно участие във всички формати, в това число и в определянето на контрол върху изпълнението и върху изпълнителите", предаде БНР.

