Жена от Севлиево, където над 50 къщи са унищожени: Дойде много бързо тази вода, целият ни живот замина. До кога това нехайство от държавата?

кадър: бТВ

Ситуацията в Севлиево постепенно се нормализира след тежките наводнения, засегнали десетки домове в Габровска област. По данни на местните власти над 50 къщи са пострадали, а описването на щетите започва още днес. Ситуацията вече е спокойна и на територията на цяла Габровска област.

Жители разказват, че водата е дошла внезапно рано сутринта и е унищожила имуществото им.

„Към 6 часа се събудихме сутринта. Дойде много бързо тази вода. Много бързо. Целият ни живот замина“, разказа собственик на наводнен дом в ефира на бТВ.

По думите на жената нивото на водата е достигнало над метър: „Един метър и горница, може би.“

Семейството е успяло да спаси животните си, но щетите са огромни. Тя допълни, че живее в къщата от 40 години и не знае как ще се справи с възстановяването: „Нямаме средства. Дано ни отпуснат нещо.“

„Крайно време е държавата да помисли за хората. До кога това нехайство? Благодаря на Господ, че няма жертви“, коментира още жената.

Експертът по сигурността към община Севлиево заяви, че комисия започва работа по описване на щетите още в 9:00 часа.

„Днес в 9 часа комисия от общината започва описването на къщите – над 50 къщи. Ако трябва, ще продължим и утре“, каза той.

По думите му паралелно продължава и отводняването на домовете: „Вчера в една къща извадиха над 80 кубика вода“, посочи експертът.

Според него в някои домове почти нищо не е останало годно за употреба: „Тук няма нещо, което да е годно.“

Той посочва още, че кварталът е разположен в най-ниската част на района. Според експерта комбинация от няколко фактора е довела до бедствието – дига, строена през 1939 г., канализацията, която не е издържала на напора на водната маса и високото ниво на язовир „Стамболийски“.

„Язовир „Стамболийски“ преди началото на събитието беше сравнително доста запълнен. Част от язовира достигна до града“, обясни той.

По думите му най-критичният период е бил между 8 и 11 часа сутринта.

„Хубавото е, че беше в светлата част на денонощието и хората бяха предупредени навреме.“

Той направи и историческа препратка към голямото наводнение от 1939 г.: „Тогава по поречието на река Росица са загинали над 66 човека.“

Допълнителен проблем за жителите е скъсан водопровод, заради който градът остава без водоснабдяване.

