Жертви и десетки ранени след удар на Русия по цели в Украйна с ракетата "Орешник"

стопкадър: Ютуб

В отговор на атаката на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин, руски военнослужещи са нанесли масиран удар срещу ключови украински обекти, включително с използването на ракетната система „Орешник“.

Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БГНЕС.

„Тази нощ, в отговор на терористичната атака на киевския режим срещу резиденцията на президента на Руската федерация в Новгородска област, извършена в нощта на 29 декември 2025 г., Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масиран удар с високоточни оръжия с голям обсег на действие, базирани на суша и море, включително със среднодалекобойната наземна ракетна система „Орешник“, както и с ударни безпилотни летателни апарати, по критично важни цели на територията на Украйна“, се посочва в съобщението.

От руското военно ведомство заявиха, че „поставените цели на удара са били постигнати“.

„Повредени бяха обекти за производство на безпилотни летателни апарати, използвани при терористичната атака, както и енергийна инфраструктура, осигуряваща функционирането на украинския военно-промишлен комплекс“, допълват от министерството.

На 29 декември руският външен министър Сергей Лавров съобщи, че Украйна е ударила резиденцията на Путин в Новгородска област с 91 бойни дрона. По-късно обаче украинският президент Володимир Зеленски отхвърли руските твърдения.

Зеленски заяви, че Москва се опитва да подкопае водените от САЩ дипломатически усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна. „Русия отново действа, използвайки опасни изявления, за да подкопае всички постижения на нашите общи дипломатически усилия с екипа на президента Тръмп“, заяви украинският лидер.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!