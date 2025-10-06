Жители на "Чайка" се обявиха против "зелената зона" във варненския квартал

Снимка: Община Варна

Десетки живеещи във варненския квартал "Чайка" се събраха днес на протест против въвеждането на "зелена зона", подзона 7. Те не приемат планираните 2800 места за достатъчни и се притесняват, че няма да има къде да спрат автомобилите си, предава Радио Варна.

Протестиращите са категорични, че по закон трябва да им бъде дадена възможността да има къде да паркират. Демонстрантите настояват да се спазва Закона за устройство на територията.

Хората се включиха в подписка, която ще бъде внесена в Общинския съвет и в Общината, ще бъде изпратено писмо и до омбудсмана.

Протестиращите настояват още за отмяна на решението на Общинския съвет във Варна от 2022 г., с което "Чайка" е включена в подзона 7 на "зелената зона".

Сред аргументите им са въведеното еднопосочно движение, което затруднява достъпа между блоковете и до жилищата; липсата на достатъчно обществени обсъждания и прозрачност в процеса; намаляването на броя на паркоместата в квартала вместо увеличаването им и липсата не действащ Генерален план за организация на движението, който според тях прави въвеждането на платено паркиране незаконно. За нови паркоместа, но не за сметка на тревните площи, се обявиха те.

