Жители на Варна излязоха на протест с искане за оставката на кмета Коцев

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Жители на Варна излязоха на мирен протест с едно конкретно и категорично искане – оставката на кмета Благомир Коцев. Зад организацията на събитието не стоят партийни централи, политически коалиции или финансирани организации, предаде кореспондентът на БГНЕС по Черноморието.

Организаторите подчертават, че събитието има изцяло мирен, граждански и ненасилствен характер, като призовават всички присъстващи да спазват обществения ред и да не се поддават на провокации. В основата на това недоволство стои дълбока криза на доверието към местната власт.

Гражданите масово изразяват разочарование от управлението на града, като основните критики са насочени към липсата на прозрачност, проблемите с градската инфраструктура, чистотата и съмненията около провеждането на обществените поръчки. Жителите на Варна усещат сериозно административно бездействие по ключови за града въпроси и настояват за поемане на ясна политическа отговорност и реална отчетност пред обществото.

Напрежението в морската столица ескалира и на фона на сериозни политически скандали от последните седмици. Името на Благомир Коцев се свързва с казуси като спорното строителство в местността „Баба Алино" и разкритията за т.нар. „таен град" край Варна, където институциите дълго време не са били допускани от частна охрана.

Редактор "Екип на Петел",

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