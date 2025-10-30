Жители на квартал "Чайка" се обявиха против въвеждането на "Зелената зона" на сесията на ОбС-Варна

Снимка: Община Варна

С активно присъствие от страна на граждани на квартал "Чайка" започна заседанието на Общинския съвет в морската столица. Хората са в зала "Пленарна" в знак на протест срещу въвеждането на зоната за кратковременно паркиране в техния квартал, предава Радио Варна. Те се обявиха за незабавно спиране на "Зелената зона" в квартал "Чайка".

"Чайка" не е част от центъра на Варна и има 90 процента жилища. Невъзможно е да се приберем вечер вкъщи и да паркираме, посочиха те.

Призоваваме Ви да отмените наредбите и да не въвеждате зоната, допълниха жителите на квартала. Ваш дълг е да защитавате нашите права, казаха още те. Протестиращите попитаха временно изпълняващия функциите кмет на Варна Павел Попов защо е подписал зад гърба им заповедта за въвеждане на Зелената зона.

Благодарение на нас и на хората отвън Вие заемате тези позиции и получавате заплати, Ваш дълг е да защитавате нашите права, коментираха жителите на варненския квартал.

"Тук съм, защото общинското ръководство зад гърба на гражданите, зад гърба на общинските съветници, се опитва да наложи "Зелената зона", която не фигурира в нито един закон. Нейните цели не се покриват с фактите", заяви д-р Полина Костадинова.

Общинският съветник Павел Раличков поиска диалог от страна на администрацията. Той спомена обещанията на Благомир Коцев за буферните паркинги. Попита има ли възможност за изграждане на паркинги в кв. "Чайка". Редно е да се предложат алтернативни варианти за паркиране и след това - изграждане на Зелена зона, заключи Раличков.

193 граждани от "Левски" също участват с подписка против платеното паркиране в квартал "Чайка".

