Жители на варненския квартал „Чайка“ протестират срещу строеж между блокове

Кадър БНТ

Жители на варненския квартал „Чайка“ излязоха на протест срещу подготвян строеж между блокове 34 и 36. Те се опасяват, че инвестиционното намерение ще доведе до унищожаването на зелени площи, спортна площадка и алея с паркоместа. Междувременно кметът на Варна Благомир Коцев снощи обяви, че е разпоредил спиране на изсичането на дърветата и ще предложи промени в Подробния устройствен план на квартала.

По думите на кмета, ако Общинският съвет одобри предложението, ще бъде наложен двегодишен мораториум върху новото строителство в квартал „Чайка“, докато тече процедурата по изменение на устройствените планове. Въпреки това жителите на района остават скептични. Един от първите, които сигнализират за случая, Калоян Ботев заяви, че публикуваната от кмета информация не решава основния въпрос.

„Не ни успокоява. Поради причината, че поста на кмета мога да го оборя точно с две изречения. 2015-та е ПУП-ът. 2018-та има издадено съдебно решение, което отменя ПУП-а. Няма издаден от тогава до сега, няма издаден ПУП, който да е редовен за тази част. Тука става въпрос за изключителна държавна собственост – два имота, спортното игрище, улицата. Как тези държавни имоти са преминали в частни ръце“, каза за БНТ той.

Протестиращите вече са подадени сигнали до компетентните институции. Гражданите настояват за пълна прозрачност по процедурата.

„Ако наистина всичко е изрядно и точно, да изкарат пълната документация по темата как това нещо е преминало през цялата процедура. Искаме пълна прозрачност“, заяви също гражданка.

Жителите поставят под съмнение и обяснението, че имотът е предоставен като обезщетение на бивши собственици.

„Вчера кметът заяви, че това са обезщетяване на стари собственици. Как общината обезщетява стари собственици с държавен терен? Аз имам нотариален акт, който баща ми е закупил и е бил собственик тук на парцел. Той никога не е предявявал реституционни претенции“, добави още тя.

„Не сме спокойни от изявлението на кмета, защото той е с вързани ръце. Много добре знаем, че председателят на Общинския съвет е собственик на най-голямата строителна компания във Варна, чието име е тук над строителните платна. Тоест, той каквото и да предложи, няма да бъде гласувано от Общинския съвет. Това е абсолютен конфликт на интереси“, добави друга жителка на квартала.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!