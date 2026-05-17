Журито на Украйна не дало точки на България заради въображаема "руска връзка"

Кадър Х

Стотици хиляди зрители от Украйна дадоха точки на България, но журито не даде нито една, което е доста странно.

Акцентирането на "руска ръка" е нелепа, още повече, че Димитрис Контопулос, който пък е сътрудник на Филип Киркоров, е само част от екипа, който седи зад "Бангаранга".

Украйна бе страната, която ни даде най-малко точки при безапелационната победа на DARA на "Евровизия". Журито в Киев ни занули, а публиката ни даде 4 точки. Въпреки че в Украйна има много българи.

Отзивите след българската победа също не са ласкави, а в някои медии "видяха" скандал и руска връзка. Този скандал си е само на територията на Украйна, но пък политиката вече протяга ръка към статуетката на българската изпълнителка. И нищо чудно да се пренесе на родна почва, където има една креслива част в социалните мрежи, която умее да заклеймява, пише Днес.бг.

Победата на България била предизвикала скандал заради връзките на автора на песента Димитрис Контопулос с Руската федерация. Контопулос години наред сътрудничи с Филип Киркоров, пише unn.ua.

След финала на песенния конкурс потребители в социалните мрежи обърнаха внимание на дългогодишното сътрудничество на Димитрис с руския певец Киркоров и участието му в подготовката на руски изпълнители в предишни години.

Контопулос написва песента "Shine", с която сестрите Толмачеви представляват Русия на Евровизия 2014. Заедно Филип Киркоров са сред авторите и на песента "You Are the Only One", с която Сергей Лазарев представлява Русия на Евровизия 2016. През 2019 г. Лазарев отново представлява Русия с композицията "Scream", чиито автори също включват Контопулос и Киркоров.

Според информация, която се разпространява в социалните мрежи, Контопулос е продължил да посещава Москва дори след 2022 г. По-конкретно потребителите посочват негови истории в Instagram от 19 октомври 2025 г., в които се вижда концерт на Сергей Лазарев и Филип Киркоров на Live Arena в Москва, където Киркоров дори поздравява композитора, присъстващ в залата, от сцената.

Димитрис Контопулос е автор на песни и музикален продуцент, познат с редица хитове за участници на Евровизия от Гърция, Русия, Украйна и Беларус. Започва да пише музика за гръцки поп изпълнители в края на 1999 г. През 2000 г. основава собствено студио за звукозапис VOX Recording Studios в Атина.

През 2003 г. участва в националната селекция за Евровизия, като написва песента „Mia Stigmi" за Янис Вардис. Благодарение на приятелските си връзки с Филип Киркоров, Димитрис Контопулос се завръща в Евровизия през 2005 г. Той написва песента "Shadows" за руската певица Анастасия Стоцкая, но композицията не печели руската национална селекция и завършва на трето място.

През 2006 г., когато Гърция е домакин на Евровизия след победата на Елена Папаризу с "My Number One" в Киев, Контопулос отново се опитва да влезе в конкурса чрез гръцката селекция. Той създава песента "Welcome To The Party" за Анна Виси.

През 2008–2009 г. Ани Лорак работи върху албума „Слънце" (Solntse) именно в студио VOX Recording Studios. Димитрис Контопулос е автор на текстовете и продуцент на албума, а Филип Киркоров е изпълнителен продуцент.

Победата ни е категорична, а "руската ръка" е нелепа

България печели Евровизия за първи път в историята си. Песента "Бангаранга" спечели 516 точки и направи нещо рядко срещано - бе оценена на първо място и от жури, и от публика. Разликата с втората песен на Израел пък е рекордна - 143 точки.

Представителката на Украна остана далеч от българската - на 9 място с 221 точки. Акцентирането на "руска ръка" е нелепа, още повече, че Димитрис Контопулос е само част от екипа, който седи зад "Бангаранга".

Победата на България е още по-ценна и заради факта, че тя не бе сред фаворитите на букмейкърите. Но влезе бързо в радара на фенове и медии в дните преди началото на конкурса. И няма как да се търси политика в нея, защото в такъв случай статуетката вероятно щеше да пътува за Израел.

