Журналист: БСП са чао

БСП са чао. Да влязат в следващия парламент, ще бъде много трудно да се случи това нещо заради алчността на нейното ръководство да бъде във властта. Всъщност те унищожиха БСП, нещо което беше детска места на седесарите и това се сбъдва.

Това заяви Йово Николов.

Журналистът обясни също защо смята, че евентуален политически проект на президента Румен Радев може да претърпи провал на следващите парламентарни избори.

Тежестта на президента не е същата като тежестта на политически лидер. Тоест, в момента, в който Румен Радев излезе от вратите на Дондуков, той се превръща в обикновен политически лидер и губи институционалния си рейтинг, каза Николов.

Съгласен съм с това, че той ще вземе гласовете на „Възраждане“, МЕЧ и БСП, които го припознават, но не съм сигурен дали ще вземе от енергията на протестите. Защото тези протести са прозападни, а той е много ясно дислоциран в руското, и това няма да му даде гориво за неговата нова партия, предположи по бТВ Йово Николов.

