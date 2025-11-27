Журналист: Дано ходът с бюджета не е кьорфишек

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Протестът снощи изигра своята роля на този етап, независимо какво последва оттук-нататък. Това означава, че протестът все още има способността да уплаши политиците и да ги накара да преосмислят позицията си. През последните дни постоянно слушахме от управляващите, че това бил единственият възможен бюджет. Ето, че се оказва, че е напълно възможно той да е друг. Преди протеста тази тема абсолютно арогантно беше отказвана да бъде дебатирана със синдикатите и работодателите. Така че не знам дали можем да дадем оценка на решението да се изтегли бюджета, защото трябва първо да видим какво ще стане. За мен е капитулация на политиката на това правителство.

Това коментира пред Нова нюз журналистът Ружа Райчева.

Добър бюджет значи да се харчи по-малко, отколкото се изкарва от страна на държавата и да се създават все по-добри условия за правене на бизнес. Колкото до това защо беше тази припряност и ултиматуми - защото в мнозинството за този бюджет само са събрали гласове. Но това не значи съвършен. Така че този ход от днес е добър. Както и да го наречем този ход, той е добър и да се надяваме, че преди внасянето на следващия бюджет, да се заложат исканията на гражданите, коментира Георги Харизанов.

Предлагам наистина на всички да се абстрахират от партийните непоносимости и да се вслушат в хората от протеста, които с честен труд изкарват парите си. В този смисъл може да не сме в частния си живот привърженици на едни и същи политически сили и може да имаме много за какво да спорим, но около бюджета не разбирам какъв спор може да има - разбира се, че младите лекари трябва да взимат по-добри заплати, че не трябва да се вдига осигурителната тежест и че трябва да има по-добри условия за правене на бизнес. Тук едва ли има спор, посочи той.

Дали е възможно правителството да падне зависи от това дали ходът с бюджета от днес е сериозен или само кьорфишек, коментира Райчева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!