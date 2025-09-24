Журналист: Такъв човек не бива да управлява света

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Американският президент Доналд Тръмп направи нов завой в отношението си към Путин, като коментира, че Украйна може да възстанови териториите си отпреди войната и нарече руския си колега „хартиен тигър“.

Не съм експерт по външна политика, но съм експерт по отношение на годините на човека. Колкото повече остарява един човек, толкова повече се натрупва един лош белтък в мозъка му и той понякога пречи на хората да разсъждават адекватно, когато достигнат определена възраст. Това е съвсем сериозно нещо, не е подигравка, защото може да засегне всеки един човек. Това натрупване в мозъка започва от още 40-годишна възраст, така че никой не е застрахован. Но такива хора определено не е добре да управляват света.

Това коментира пред Нова тв журналистът Мира Добрева.

Постоянството на Тръмп е колкото това на българския Изборен кодекс, т.е. не съществува. Той многократно промени позицията си откакто встъпи в длъжност в Белия дом. Той няма да направи нищо, защото той не налага санкции, а мита, коментира икономистът Чавдар Влъчков.

А чухте ли как Тръмп заплашва медиите, ако те си позволят да бъдат твърде критични към него? Това отново поставя въпроса това ли е алтернативата на републиканците, нямат ли друга възможност да намерят адекватно решение, коментира Илко Ганев.

Много е страшно да управлява човек, до чието име не можем да сложим думата „адекватен“,, коментира Добрева.

