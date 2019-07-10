Журналистът Иван Бакалов: Радев се изправи остро срещу Путин, но никой не забеляза

Неотдавна на международния икономически форум в Петербург президентът Радев репликира Путин след негово обидно изказване за България, че няма суверенитет. Че даже по два въпроса го репликира - и за цената на газа.

Това мина тихо и незабелязано.

Ако беше направил нещо такова Плевнелиев, нашите медии сигурно щяха да го превърнат в новина от световно значение.

Това коментира журналистът Иван Бакалов във фейсбук.

Ето какво написа още той:

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