Журналистът Иван Бакалов: Радев се изправи остро срещу Путин, но никой не забеляза
10.07.2019 / 14:02 0
Неотдавна на международния икономически форум в Петербург президентът Радев репликира Путин след негово обидно изказване за България, че няма суверенитет. Че даже по два въпроса го репликира - и за цената на газа.
Това мина тихо и незабелязано.
Ако беше направил нещо такова Плевнелиев, нашите медии сигурно щяха да го превърнат в новина от световно значение.
Това коментира журналистът Иван Бакалов във фейсбук.
Ето какво написа още той:
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