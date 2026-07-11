За Иран отмъщението за убийството на аятолах Хаменей е искане на нацията и непременно трябва да се осъществи

Кадър Youtube

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви днес, че отмъщението за убития му предшественик - неговият баща аятолах Али Хаменей, е „искане на нацията“ и „непременно трябва“ да се осъществи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Хаменей публикува това послание в Телеграм по повод погребалните церемонии за баща си, състояли се месеци след като той беше убит на 28 февруари - първия ден от войната, започната с американски и израелски удари по Иран.

„Заклеваме се да отмъстим за кръвта на мъченически загиналия лидер и на всички мъченици от тези две войни на престъпните и опозорени убийци“, казва Моджтаба Хаменей в изявлението.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!