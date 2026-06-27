За да не загубят войната: Руските националисти призоваха Путин да хвърли атомна бомба в Украйна и да убие Зеленски

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Разгневени от атаките с украински дронове и раздразнени от това, което виждат като провалено обещание на САЩ да посредничат за приятелско прекратяване на войната, руските хардлайнери призовават президента Владимир Путин да се откаже от дипломацията и да ескалира конфликта, пише в свой анализ Reuters, цитира Днес.бг.

Призивите за по-твърди мерки не са нови. Националистическите гласове отдавна призовават за пълна мобилизация, унищожаване на правителствената централа в Киев, убийството на украинския президент Володимир Зеленски и атаки срещу европейски фабрики за дронове. Някои "ястреби" дори призоваха лидера на Кремъл да обмисли използването на тактическо ядрено оръжие.

Но дълбоко задълбочените атаки на Украйна този месец - насочени към Москва, Санкт Петербург и Крим, както и това, което Русия нарече две смъртоносни атаки срещу пътнически автобуси - изостриха тези искания. Анализатори казват, че все по-острата реторика отразява нарастващото безпокойство относно мащаба и въздействието на украинските атаки с дронове и по-широк дебат за това как Русия, "с огромната си територия", може да се защити, докато продължава да преследва военните си цели в конфликт, който започна през 2022 г.

"Какво още трябва да се случи, преди да започнем наистина да се бием? Войната означава победа на всяка цена. Украинците са във война, така че се бият с всичко, което имат", казва Константин Малофеев, националистически магнат, след като московска петролна рафинерия беше подпалена миналата седмица при украинска атака. "Защо не използваме ядрени оръжия, които нашите предци са разработили и складирали с цялата мощ на нацията точно за тази цел?"

Призиви за изоставяне на мирните преговори

Някои националистически коментатори призоваха Москва да възприеме това, което според тях е ефективна военна и дипломатическа тактика на Иран срещу Съединените щати. Блогът "Obsessed by War", с над 650 000 последователи, призова големите украински градове да атакувани до стенеп, до която да станат необитаеми. Други казват, че е време да се изоставят мирните преговори, посредничени от САЩ, и да се преследва пълното унищожение на украинската държава.

"Началото на систематични въздушни удари срещу Москва от (украинската) хунта би било невъзможно без зелена светлина от Вашингтон. И защо (американският президент Доналд) Тръмп даде зелена светлина на Зеленски? Отговорът е много прост: Иран хвана Тръмп за тестисите и той беше принуден да подпише унизителна сделка", казва националистическият блогър Юрий Баранчик, който има почти 90 000 последователи. "Сега той трябва бързо да се изправи срещу някого... Така че нямаме избор - или ние побеждаваме Тръмп, или той ни побеждава."

Източници, близки до Кремъл, казват, че Путин може да толерира подобна реторика. Той ръководи строго контролирана политическа система, която е изграждал в продължение на 26 години, и националистическите блогъри трябва да спазват определени правила. Анализаторите обаче казват, че подобни изявления биха могли допълнително да усложнят процеса на вземане на решения, като разпалят обществените настроения и повишат очакванията за по-голяма военна кампания, дори ако Москва все още иска да държи вратата отворена за потенциално дипломатическо решение.

Кремъл се съпротивлява на натиска от хардлайнерите

Досега Кремъл се съпротивлява на призивите на "ястребите" да се откаже от преговорите, въпреки че трима висши правителствени служители заявиха тази седмица, че преговорите със САЩ не са довели до нищо и обвиниха Вашингтон, че не спазва мирните предложения, направени на миналогодишната среща на върха между Путин и Тръмп в Аляска.

Путин също така избягва да подкрепи най-крайните предложения на националистите, въпреки че през април Министерството на отбраната публикува адресите на фабрики в няколко европейски страни, за които смята, че произвеждат дронове за Украйна, което изглеждаше като предупреждение, че те могат да бъдат обект на нападения.

Руското външно министерство също сигнализира за ескалация миналия месец, когато заяви, че Москва планира да започне "систематични атаки" срещу военни цели в Киев. Последваха още тежки бомбардировки, включително една, която повреди 1000-годишен манастир в Киев.

Засега Путин изглежда уверен в настоящата стратегия. Във вторник той каза на завършилите военната академия, че Русия е близо до превземането на източния украински град Константиновка като част от усилията си за контрол над региона на Донбас. Той каза също, че политическите сили в Европа, които са враждебни към Русия, изглежда са засенчени от съперници, които те смятат за по-разумни.

"Тези, които искат да "възстановят нормалните отношения с нас", да спрат този безкраен опит за стратегическо поражение на Русия. В крайна сметка всичко ще се нареди", каза Путин.

Редактор "Екип на Петел",

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