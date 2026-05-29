За първи път от 2022 г.: Руският химн отново прозвуча на европейски шампионат във Варна, украинка си запуши ушите
Руският химн отново звучи по време на големи първенства. Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, което продължава до неделя, е първото, на което грациите от Русия и Беларус се състезават на международната сцена под националните си флагове и с химните на своите държави, предаде БТВ.
Решението бе взето от Изпълнителния комитет на Световната федерация по гимнастика по време на заседание, проведено в средата на май в египетския курорт Шарм ел Шейх.
„Световната гимнастика реши да премахне всички ограничения, приложими спрямо руските и беларуските спортисти от февруари 2022 година“, се посочва в официалния документ.
До този момент състезателките от двете държави участваха в международни турнири под неутрален флаг, без право да чуят националните си химни при успех.
Във Варна избухна и първият скандал. След финала на лента при девойките церемонията по награждаването се превърна в един от най-коментираните моменти на шампионата.
Рускинята Яна Заикина спечели златния медал и се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка, докато украинката София Краинска остана със среброто.
В момента, в който в залата прозвуча химнът на Руската федерация, Краинска демонстративно затвори очи и запуши ушите си.
Както е известно, през 2022 г., дни след началото на руската инвазия в Украйна с подкрепата на Беларус, международните спортни федерации масово спряха или ограничиха участието на спортисти от двете държави.
Наред с българската школа по художествена гимнастика, руската също е сред световните лидери. От дебюта на спорта на Олимпийските игри през 1984 г. до разпадането на СССР съветските, а впоследствие и руските гимнастички, натрупаха феноменална серия от успехи.
Индивидуален многобой:
Юлия Барсукова (Сидни 2000)
Алина Кабаева (Атина 2004)
Евгения Канаева (Пекин 2008 и Лондон 2012) – единствената двукратна олимпийска шампионка в индивидуалните дисциплини в историята
Маргарита Мамун (Рио де Жанейро 2016)
Руските ансамбли имат в актива си златни медали от пет поредни Олимпийски игри – Сидни (2000), Атина (2004), Пекин (2008), Лондон (2012) и Рио де Жанейро (2016). В Токио 2020 триумфираха момичетата на Весела Димитрова.
С времето ограниченията спрямо руските атлети постепенно започнаха да се разхлабват, като международните федерации получиха право сами да определят обхвата на мерките и условията за участие на състезателите под тяхна егида.
Още преди Олимпийските игри в Париж бе дадена възможност за по-гъвкав режим, а в някои дисциплини вече се допускаха участия с възстановени национални символи.
За зимните Олимпийски игри в Милано/Кортина представителите на Русия и Беларус бяха допуснати да участват с държавните символи, а рускинята Варвара Ворончинкина триумфира в супергигантския слалом.
В още два спорта руските състезатели вече имат право да се състезават със знаме и химн – плуване и борба.
