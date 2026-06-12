За първи път от 23 г.: Няма да има концерт за Деня на Русия на Червения площад

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Концертът за Деня на Русия на 12 юни, който се провежда ежегодно на Червения площад в Москва, е отменен, съобщава Msk1, цитирайки свой източник.

Украинската медия Meduza също не успя да намери съобщение за концерта на уебсайта на кметството на Москва, сред другите празнични събития, планирани за този ден. Въпреки това, реклама за излъчването на концерта все още върви по телевизионния канал "Россия 1", като началото му е планирано за 21:30 ч. на 12 юни, цитира Днес.бг

Msk1 съобщава, че концерт на Червения площад, озаглавен "В единството на народите е силата на Русия", е бил предварително обявен от екипа на певицата Надежда Бабкина. Очакваше се в него да участват Шаман, Лариса Долина, Александър Буйнов и други музиканти.

Според Msk1 концертът е преместен в културния център "Моссовет" на площад "Преображенская". А според съобщения в други медии концертът, планиран да се излъчи по "Россия 1", ще се проведе на 11 юни в "ЦСКА Арена" в Москва. Той беше обявен като празничен концерт за Деня на Русия.

Агенцията отбелязва, че празничните събития по случай Деня на Русия няма да се проведат на Червения площад за първи път от 2003 г. насам

На 9 май на Червения площад се проведе Парадът за Деня на победата - за първи път от 2007 г. насам той се проведе без военна техника. Руското Министерство на отбраната обясни това решение с "актуалната оперативна обстановка".

Няколко дни преди това Володимир Зеленски публикува официален указ, с който "разреши" на Русия да проведе парада в рамките на 100 минути, в които той обеща Украйна да не атакува цели в Москва. Парадът приключи за 90 мин.

Междувременно на Червения площад в Москва продължават да се провеждат мащабни събития. Например, от 4 до 7 юни там се проведе фестивал на книгата.

Редактор "Екип на Петел",

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