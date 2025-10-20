За седмица варненските полицаи установили близо 460 нарушения с тротинетки

снимка Пиксабей

За една седмица – от 13 до 29 октомври, в рамките на специализирана акция във Варненска област са констатирани близо 460 нарушения на шофьори на електрически тротинетки, съобщиха днес от дирекцията на полицията. От МВР припомниха, че когато заловеният е непълнолетен и не носи административно–наказателна отговорност, актът се съставя на неговите родители или настойници.

През седмицата са съставени общо 459 акта на водачи на индивидуални електрически превозни средства, от които 20 на родители на нарушители, ненавършили 18 години.

От полицията уточняват, че засилените проверки ще продължат и апелират към възрастните за повече отговорност и да не допускат децата им да карат тротинетки в разрез с изискванията на закона, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.

През първите осем месеца на годината във Варненско бяха наложени 1519 глоби на водачи на тротинетки. По данни на „Пътна полиция“ санкциите са налагани най-често заради движение по пешеходни зони, както и за повече от един човек върху тротинетката.

