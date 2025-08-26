Забраниха обратния завой на бул. "Цар Освободител" във Варна, където загина моторист

Снимка: Фейсбук, Забелязано във Варна, В. Монов

Знак, че е забранен обратният завой вече има на бул. "Цар Освободител" във Варна.

Дано спрат нарушителите, които си позволяваха да правят там подобна абсолютно малоумна маневра, написа варненец.

Припомняме, че на това място на 30 май загина 25-годишният Александър Маринов, след като лека кола отне предимството на мотоциклета, управляван от него.

Близки и приятели на младия мъж настояваха за мерки за обезопасяване на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и ул. "Поп Димитър".

Майката на загиналия - Албена Димитрова, предложи да бъде въведено видеонаблюдение. Според нея с изграждане на кръгово кръстовище в района ще се подобри безопасността на участниците в движението.

