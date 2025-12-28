Забраняват варенето на живи омари в Англия

снимка pixabay

Варенето на омари, докато са живи, ще бъде забранено като част от правителствената стратегия за подобряване на хуманното отношение към животните в Англия.

„Варенето на живи животни не е приемлив метод за убиване“ на ракообразни и ще бъдат публикувани алтернативни указания, казват министри.

Тази практика вече е незаконна в Швейцария, Норвегия и Нова Зеландия, пише „Гардиън“.

Благотворителните организации за хуманно отношение към животните твърдят, че зашеметяването на омарите с електрически пистолет или охлаждането им на студ или лед преди варенето е по-хуманно.

Забраната ще се основава на закон, въведен от консерваторите през 2022 г., в който се посочва, че безгръбначните, включително октоподите, раците и омарите, са съзнателни същества и изпитват болка колкото другите животни.

Бен Стърджън, изпълнителен директор на благотворителната организация Crustacean Compassion, приветства плановете, като заяви: „Когато живи, съзнателни животни се поставят в кипяща вода, те изпитват няколко минути мъчителна болка. Това е изтезание и може да се избегне напълно. Хуманни алтернативи, като зашеметяване с електрически пистолет, са лесно достъпни.“

Други промени в дългоочакваната стратегия на лейбъристите включват забрана на клетките за кокошки и клетките за раждане на прасета, прекратяване на отглеждането на кученца, консултации за забрана на нашийниците с електрически шок за кучета и въвеждане на хуманни изисквания за клане на отглеждани риби.

Предложенията също така затягат правилата за лов, като забраняват стрелбата по зайци по време на размножителния сезон и прекратяват ловът с кучета, при който се оставя следа от миризма на животно, която кучетата да преследват, докато ездачите ги следват на кон.

Лейбъристите се ангажираха в манифеста си да разширят забраната за лов на лисици от 2005 г., така че да включва и лова с кучета.

Благотворителните организации за защита на животните твърдят, че ловът с кучета се използва като „завеса“ за продължаване на убиването на лисици.

Партията на зелените в голяма степен приветства плановете на правителството, но заяви, че министрите биха могли да направят още повече, като прекратят състезанията с хрътки, които ще бъдат забранени в Уелс до 2030 г., предаде бТВ.

