Задържаха 19-годишен младеж с три плика кокаин

Снимка: МВР

По време на специализирана полицейска операция по линия „Противодействие на разпространението на наркотични вещества“, проведена вчера в района на бул. „Житница“, служители на столичното Шесто РУ предприели проверка на 19-годишен младеж.

При извършване на личния обиск у него били открити и са иззети три полиетиленови плика с бяло прахообразно вещество, което по първоначални данни отговаря на кокаин с тегло между 30 и 40 грама, съобщават от МВР.

Младежът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а от НК. Работата за установяване произхода на иззетото наркотично вещество продължава под надзора на Софийската градска прокуратура.

При други две полицейски реализации служители на Трето РУ-СДВР задържаха още четирима души за притежание на наркотични вещества. По време на последвалите процесуално-следствени действия са иззети различни видове наркотици, електронни везни, мобилни телефони и парични средства. По двата случая са образувани досъдебни производства.

Редактор "Екип на Петел",

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