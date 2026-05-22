Задържаха нагли крадци във Варна

Снимка Булфото

В резултат на предприети бързи действия, полицаи от Второ РУ установили и задържали извършител на кражба на многожилни кабели, от шахти на мобилен оператор, находящи се в района на кв. Левски.

За кратко време криминалистите влезли в дирите на извършителя – 21- годишен жител на Каменар, известни на МВР, осъждан, криминално проявен. Младежът е с влязла в сила присъда и обявен за издирване. Вчера, нарушителят на нееднократно извършеното деяние, е задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Разбра се още, че 41- годишен варненец, рецидивист е установен и задържан в хода на предприети незабавни полицейски действия, след получени сигнали за кражба на вещи от два леки автомобила, за период от седмица. Мъжът, известен на МВР и осъждан, е задържан е за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства, работата по които продължава под наблюдението на прокуратурата.

Инкриминираните вещи са приложени към материалите по образуваните досъдебни производства, съобщиха от варненската полиция.

Редактор "Екип на Петел",

