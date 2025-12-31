Задържаха недекларирана валута за над 117 000 лв. на МП Капитан Андреево
Снимка: Агенция "Митници"
Недекларирани 60 000 евро откриха служителите на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.
На 29 декември на пункта пристига товарна композиция с влекач и полуремарке с турска регистрация. Водачът - турски гражданин, декларира, че превозва стока от Западна Европа през България за Турция.
След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват в джобовете на двете седалки в шофьорската кабина евро банкноти. Установени са 60 000 евро с левова равностойност 117 349,80 лева, съобщават от Агенция "Митници".
По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Хасково.
През тази година митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали валута с левова равностойност над 11 500 000 лева (5 879 856 EUR).
