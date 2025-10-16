Захари Карабашлиев: Отидох в съда на делото на Коцев. Това, което се случваше пред очите ми не е и не може да бъде правосъдие. И ТЕ вътре го знаят.

Кадър БНТ

Захари Карабашлиев разказа, че днес е отишъл в съда на делото срещу кмета на Варна.

Ето какво пише той:

На крак: днес отидох в съда, отново заради делото на Благомир Коцев. Не че имах работа там. Никой няма никаква работа в място като това, което видях. Това, което се случваше пред очите ми не е и не може да бъде правосъдие. И ТЕ вътре го знаят. Но ми се струва, че именно това целят. За да не си помисля никой нормален човек някога да се занимава с обществена работа, да не си помисля да прави въобще нещо, заради което после да бъде влачен в пранги из българските съдилища като политически затворник.

Нека обобщя какво чух, докато бях там:

Това обвинение се крепи единствено на свидетелски показания — без доказателства, веществени, или каквито и да е други. Просто някой “свидетел” сега си “спомня” нещо, което се е случило миналото лято и то било свързано с кмета. И дава писмени показания. Но… - и тук става смешно — внезапно започва да се чувства застрашен, докато ги дава (сигурно заради известния с кръвожадната си природа Благо!) и точно заради това се налага въпросния Благо да бъде държан в ареста — за да не направи нещо лошо на внезапно сетилия се “свидетел”. И още по-абсурдно — на този свидетел се осигурява защита. От данъкоплатците, разбира се.

Та, нека пак обобщя: кметът е в ареста, заради а) показания на неспечелила обществена поръчка за храна по столовете (а свикнала от 15 години) пламенка, защото някой (не кмета) й бил искал 15% “без ДДС” (!?), б) кметът е там, заради съмнения, догадки, заради това, че някой си бил поискал от някого подкуп и посочил нагоре с пръст, което значело, че разбира се кметът ги иска тези пари? в) Той е в ареста, заради показания от ръководителка на проект, пропиляла 90 млн. за неработещи системи по спирките на Община Варна и уволнена от самия него и сега свидетелства срещу него; г) също е в ареста, заради показания на предприемач, който пък бил искал от кмета ако може да се премести един булевард с няколко метра, за да се уедри парцел за строеж… Това са безпристрастни свидетели?

Имало “обосновани предположения”, че понеже Благомир Коцев все още е кмет, той евентуално би извършил престъпление!? ?! !?

Адвокатите на Благомир Коцев бяха железни. Адвокат Ина Лулчева направи открит урок по защита. Но на кого?

Това не беше правосъдие.

Този човек е избран от хората на Варна. И сега е "изваден" от управлението на Варна, за да не може да упражнява работата си. Т.е. това негово арестуване по същество ПОДМЕНЯ вота на Варна. Нищо ново. Всяка диктатура си ги е правила тези номера...

Та, от това, което видях днес, аз разбирам, че в тази страна Прокуратурата можела да прави каквото си поиска. Разбирам, че те, прокурорите били господари на процеса.

Но съдът?

Съдът би трябвало да има ангажимент не към Прокуратурата, а към нас, гражданите.

Обаче не. Съдът не намираше за странно, че се допуска без грам съмнение свидетелка, която има личен интерес да си отмъсти на кмета.

Съдът не прие от адвокат Лулчева предложението да се разпитват други свидетели, не се даваха никакви доказателства, просто се говореше кой какво бил чул и се ОЧЕРНЯШЕ един човек, който би трябвало да е невинен до доказване на противното.

Видях злоупотреба с правото. Видях несправедливост.

И ми се стори срамота.

И излязох.

Нямаше никакъв смисъл да седя там. Никакъв. Имах чувството, че някой от някъде е разпоредил нещо на едни хора и те щат не щат трябваше да се подчинят.

Благомир Коцев, кметът на Варна остава в ареста.

Нямате представа колко абсурдно изглеждаше отстрани всичко за нормални хора, които не са прависти.

Но правосъдието не би трябвало да служи на правистите.

Правистите би трябвало да служат на правосъдието.

