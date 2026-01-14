Захарова: Длъжностните лица в ЕС знаят ли къде се намира Гренландия и къде се намира Иран
стопкадър: Ютуб, МВнР Русия
Длъжностните лица от Европейския съюз (ЕС) е по-добре да се съсредоточат върху Гренландия, отколкото да коментират ситуацията в Иран. Това заявява говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС, цитирана от "Фокус".
"Имам въпрос към европейските длъжностни лица. Те знаят къде се намира Гренландия и къде се намира Иран, нали? Те не искат да си зададат въпроса защо коментират ситуацията в Иран, който се намира в друга част на света, малко по-далеч от тях, отколкото Гренландия", отбелязва дипломатът.
"Защо ЕС обръща толкова много внимание на Иран и толкова малко на Гренландия?
"Защо сега да не се съсредоточим върху Гренландия? Не ви ли се струва, че ситуацията в Иран се превърна в “спасителен повод" за чиновниците от ЕС да отвлекат вниманието на населението си от факта, че им отнемат острова, при това без референдум?“, посочва Захарова.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!