Захарова: Заводът на "Райнметал" в България е част от милитаризацията на Европа

10.11.2025 / 16:55 2

Говорителката на руското външно министерство коментира подписването на договор между ВМЗ-Сопот и германския концерн

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определи договора между германския концерн "Райнметал" (Rheinmetall) и българското държавно предприятие ВМЗ-Сопот като "поредно действие по привеждането на европейските икономики на военни релси", предаде Евроком

По време на редовния си брифинг на 7 ноември 2025 г., Захарова коментира подписания на 28 октомври в София договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси. "Обърнахме внимание, мисля, че всички са го видели, как на 28 октомври в София в присъствието на висшето политическо ръководство на България беше подписан договор за изграждането на територията на страната на най-големия завод за производство на барут и боеприпаси", заяви тя.

Захарова подчерта, че тенденцията към милитаризация на Европейския съюз е "катастрофална" и предвид ситуацията в Украйна и ролята на Запада в украинските дела води до "прекомерно увеличаване на военните и политическите рискове в Европа".

Тя посочи, че и преди това е бил подписан подобен договор за изграждането на барутен завод в Румъния от същия концерн.

По-рано руската дипломатка спомена също, че Европейският съюз днес "пречи на гражданите си да живеят", за разлика от времето, когато е бил Европейска икономическа общност и "е помагал на хората да живеят".

Напомняме, че на 28 октомври тази година в София беше подписан договор между българската държавна компания "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) и германския концерн "Райнметал". Документът предвижда създаването на смесено предприятие, в което германската компания ще държи 51% от акциите, а българската страна - останалите 49%.

Инвестицията е на стойност близо 1 млрд. евро и е определяна като най-голямата индустриална инвестиция на зелено в България от началото на прехода. Проектът предвижда изграждането на завод за производство на барут, 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи.

Годишният производствен капацитет се очаква да бъде около 100 хиляди снаряда и 150 хиляди зарядни системи, плюс приблизително 1300 тона барут. Планираното въвеждане в експлоатация е през 2027 г.

 

Ко? Не! (преди 5 минути)
Рейтинг: 22164 | Одобрение: -1671
В Русия вече всеки коптор стана завод за военна продукция и това не е проблем, но по тяхната логика никой друг не трябва да изгражда отбранителни сили. Да седи по гол г*з и да се моли никой да не ги нападне.
cron1 (преди 1 час)
Рейтинг: 130879 | Одобрение: -17446
А нещо да кажеш за милитаризацията на Русия, свиня?!?Гняв
