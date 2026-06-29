Захарова обяви Финландия за "заплаха за националната сигурност" на Русия

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Русия днес заяви, че ще предприеме политически и военно-технически мерки в отговор на плановете на Финландия, член на НАТО, да отмени дългогодишната забрана за разполагане на ядрено оръжие на нейна територия, предаде Ройтерс, предаде Новини.бг.

Финландия, която споделя граница с дължина 1340 километра с Русия, заяви през март, че ще измени закона за ядреното оръжие от епохата на Студената война, привеждайки го в съответствие с този на скандинавските си съседи – ход, който би могъл да отвори вратата за разполагане на атомни бомби на финландска територия по време на война, посочва БТА.

Москва предупреди, че това решение ще направи Хелзинки по-уязвим.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че тази стъпка представлява "реална заплаха" за националната сигурност на Русия и че Москва ще предприеме бързи и ефективни мерки, за да адаптира съответно военната и политическата си позиция.

Редактор "Екип на Петел",

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