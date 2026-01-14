реклама

Заловиха 22-годишен варненец отново да кара без книжка

14.01.2026 / 11:29 2

Кадър: ОДМВР

На 13 януари в 23:30, след проверка в Девненското село Николаевка, полицаите от РУ Девня хванали 22-годишен варненец да управлява лекия си автомобил без книжка. Провиненият е познат на МВР, тъй като това е второто му проявление на същото деяние в рамките на една година.

Нарушителят е задържан  за срок до 24 часа и му е съставен АУАН. По случая е  образувано бързо производство, съобщиха от прессцентъра на ОДМВР-Варна.

Пиша на кирилица (преди 3 минути)
Рейтинг: 15934 | Одобрение: -866
Тоя утре могат да го хванат и хирургически операции да прави без кетап.
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.
kjk (преди 19 минути)
Рейтинг: 172105 | Одобрение: 18630
Николаевка е в община Суворово,старото му име е Хадърча (Гробар)!!!;):errm:Ангелче

