Заловиха 22-годишен варненец отново да кара без книжка

Кадър: ОДМВР

На 13 януари в 23:30, след проверка в Девненското село Николаевка, полицаите от РУ Девня хванали 22-годишен варненец да управлява лекия си автомобил без книжка. Провиненият е познат на МВР, тъй като това е второто му проявление на същото деяние в рамките на една година.

Нарушителят е задържан за срок до 24 часа и му е съставен АУАН. По случая е образувано бързо производство, съобщиха от прессцентъра на ОДМВР-Варна.

