Заловиха трима познайници на полицията да режат кабел във варненския квартал "Владиславово"

Трима мъже от варненския квартал "Владислав Варненчик" са заловени да режат кабели от шахта, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в областния град.

По данни на полицията, в първия от двата изминали почивни дни, в Трето РУ жителка на ж.к. „Владислав Варненчик“, е подала сигнал за трима мъже, които са отворили шахта и режат кабели.

Бързата реакция на униформените довела до установяване и задържане на извършителите – трима местни жители на по 23, 26 и 35 години, които са известни на полицията и криминално проявени.

Срещу нарушителите е образувано досъдебно производство, което се води под наблюдение на прокуратурата.

