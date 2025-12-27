Западните лидери заявиха подкрепа за Зеленски преди срещата му с Тръмп

Снимка: Фейсбук

Украинският президент Володимир Зеленски получи уверения за подкрепа от западните лидери, преди да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде ДПА.

Зеленски взе участие днес във видеоконферентен разговор с лидерите на десетина европейски страни и Канада, плюс ръководителите на Европейската комисия и НАТО.

Германски правителствен говорител заяви, че лидерите са изразили "пълна подкрепа и са подчертали ангажимента си към тясното сътрудничество със САЩ за постигане на устойчив и справедлив мир в Украйна".

Германският канцлер Фридрих Мерц свика видеоконферентната среща по искане на Зеленски, уточни говорителят, допълва БТА.

Френският президент Еманюел Макрон каза, че европейците трябва да участват пълноценно в обсъжданията, които ги засягат, съобщи Елисейският дворец. Макрон се очаква да бъде домакин на среща на Коалицията на желаещите – обединение на страни, обещали категорична подкрепа за Киев – в Париж през януари.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, която също участваше в разговора, посочи в Екс, че всички усилия са насочени към постигането на "нашата обща цел – справедлив и траен мир, съхраняващ суверенитета и териториалната цялост на Украйна".

Европа следи внимателно новините около предстоящата среща между Зеленски, който по-рано днес се срещна с канадския премиер Марк Карни в Халифакс, и Тръмп в Палм Бийч, Флорида, утре. Белият дом съобщи, че разговорите ще започнат в 15:00 ч. (20:00 ч. по Гринуич).

Зеленски посочи, че по време на тях ще даде ясно да се разбере, че Киев няма да се съгласи да капитулира, нито ще приеме мир, диктуван от Москва.

"Разбира се, Украйна и украинският народ имат своите червени линии", написа той в публикация в социалните мрежи.

Зеленски многократно е отхвърлял исканията на Русия – поставяни и от Тръмп – Украйна да отстъпи земи, които не са под руски контрол, макар и да направи уговорката, че Киев е излязъл с "компромисни предложения" по нерешените териториални въпроси.

По думите му той възнамерява да обсъди с Тръмп рамката на мирен план от 20 точки, представен от него по-рано тази седмица, и добави, че за Украйна гаранциите за сигурност ще бъдат основният въпрос, от който тя се интересува, преди да сключи каквото и да било споразумение за спиране на огъня, тъй като само те биха могли да я предпазят от нови нападения.

Според Зеленски ежедневните удари, нанасяни от Русия, показват, че Москва не желае мир, и допълни, че ще настоява пред Тръмп да предостави още системи за противовъздушна отбрана на Украйна. Украинският лидер подчерта, че страната му се нуждае от още ракети, за да противодейства на атаките с ракети и дронове.

Зеленски добави, че успоредно с това се водят преговори с европейските партньори за гаранции за сигурност, и приветства решението на ЕС да предостави нова финансова подкрепа на Киев във вид на многомилиардни заеми.

