Заплатата на управителя на БНБ става близо 16 000 евро
снимка Булфото
Управителят на Българската народна банка ще получава месечно възнаграждение от 15 726 евро от началото на 2026 година. Това предвижда приетият бюджет на Централната банка, който влиза в сила в деня на официалното приемане на еврото в България. Подуправителите на институцията ще се разписват срещу 13 480 евро, а останалите членове на Управителния съвет ще взимат по 4493 евро на месец.
Увеличението е аргументирано с ежегодно проучване на нивата на заплащане в търговските банки у нас. Според Закона за БНБ възнагражденията в държавния регулатор не могат да бъдат по-ниски от тези на ръководителите със сходни функции в частния сектор. Проучването е отчело изоставане на доходите в БНБ с над 12 процента спрямо конкуренцията на пазара.
Докато официалната информация на банката акцентира върху намаление на разходите за издръжка с 5.1 на сто, инвестиционната програма на институцията отбелязва експлозивен ръст. За 2026 година са планирани близо 90 милиона евро за инвестиции, което е увеличение със 173 процента на годишна база. Тези средства ще бъдат насочени основно към модернизация и подготовка за пълната интеграция в Евросистемата.
Заплатите на служителите също се повишават. Ръководният персонал в Централната банка ще получава средно 6383 евро, специалистите – 3107 евро, а поддържащият персонал – 1770 евро. За сравнение, минималната работна заплата в България от днес става 620.20 евро, което означава, че управителят на БНБ ще получава над 25 пъти повече от най-нископлатените работници в страната.
Високите нива на възнагражденията в БНБ отново поставят въпроса за готовността на висшето ръководство да заема политически постове. При сегашните заплати е малко вероятно някой от управителите да приеме пост на служебен премиер, където възнаграждението е значително по-ниско. В бюджета са заложени и допълнително 129 хиляди евро за обезпечаване на новите нива на заплащане на Управителния съвет.
Институцията ще плати и 256 хиляди евро за трудов стаж на служителите си, като всяка прослужена година добавя по 1 процент към заплатата. Въпреки липсата на приет редовен държавен бюджет за 2026 година, бюджетът на БНБ вече е факт, гарантирайки спокойствието и високия стандарт на финансовия елит на страната, предаде факти.бг.
