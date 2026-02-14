Заплатите на депутатите скачат с 9%: Минимумът е 4464 евро

снимка: Булфото

Заплатите на народните представители, премиера и президента се увеличават с 9.09%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за пазара на труда през последното тримесечие на миналата година.

Повишението се дължи на изплатените през декември бонуси в държавните ведомства. Те влизат в сметките като част от основното трудово възнаграждение и повишават средната заплата в обществения сектор. Парите на депутатите се преизчисляват автоматично, тъй като са равни на тройния размер на тази средна заплата за последния месец на тримесечието, предава Евроком.

Така основното депутатско възнаграждение нараства от 4092 евро на 4464 евро. Реалните суми обаче са по-високи заради допълнителните надбавки. Участието в една постоянна комисия носи 15% върху заплатата, а всяка година трудов стаж добавя още 1%.

Ако народен представител има 10 години стаж и участва в една комисия, месечният му доход вече е 5579 евро. Парламентарният правилник позволява участие в две комисии, като бонусите се натрупват. При наличие и на научна степен, която носи 10% отгоре, сумата може да достигне близо 6700 евро.

Отделно Народното събрание покрива разходи за сътрудници и експертизи в размер на две трети от основната заплата. Тези средства обикновено се разпределят от парламентарните групи, допълва Евроком.

Председателят на Народното събрание и министър-председателят получават възнаграждение, което надвишава с 55% основната депутатска заплата. Занапред месечният им доход ще започва от около 6500 евро, а при дълъг стаж и научна титла може да достигне 8000 евро.

Заплатата на държавния глава е равна на две депутатски, което формира основна сума от 8928 евро без добавките.

Данните на НСИ отчитат, че средната заплата в България към декември е достигнала 1401 евро. Най-високи остават възнагражденията в IT сектора (2934 евро), а най-ниски са в хотелиерството и ресторантьорството (826 евро).

