Заплатите на учителите няма да бъдат увеличени

кадър: Bulgaria ON AIR

"От изказването на министър Вълчев става ясно, че няма да има промяна на възнагражденията на учителите. Това е много сериозен студен душ за всички учителите. Инфлацията се вижда във всеки момент", каза председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диян Стаматов за Bulgaria ON AIR.

Той допълни, че възнагражденията на учителите винаги са обвързани със средната работна заплата в страната. В момента учителската заплата изостава с около 8-9%, смята Стаматов.

"Това ще рефлектира в отлив на младите специалисти. Те ще се насочат към други занимания с по-бърз темп при възнагражденията", убеден е гостът на "България сутрин".

Десетки сигнали за поставени бомби бяха изпратени до училища и детски градини в градове на страната. Според МВР сигналите са изпратени от сайт в Италия.

"Има план, който винаги се следва в такива ситуации. Трябва да се сигнализира полицията, обикновено много бързо екипите пристигат в училище. През това време учениците се извеждат на безопасно място в двора. Полицейските органи и ръководството обикалят навсякъде, за да констатират има ли опасно средство. Ако се констатира, учениците се изпращат по домовете", обясни директорът на столичното 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов".

По думите му хубавото е, че досега не е имало истински финал на подобен сигнал, но никога не трябва да се омаловажават тези сигнали.

Не е страшно проверката да се осъществи и да се продължи с учебния процес, на мнение е училищният директор.

Стаматов си обяснява сигналите единствено с опит за дестабилизация на организацията по националното външно оценяване.

Председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета посочи, че всички официални имейли в образователната система са защитени. Той уточни, че и старите имейли се използват за кореспонденция.

"Турбулентна учебна година изпращаме. През първата ѝ половина се готвехме за промени в настоящите разпоредби в образованието. От януари изведнъж всичко се промени и те отидоха в административното кошче. От януари досега сме в спокоен ритъм, нищо не се случва", заяви Стаматов.

Според него нещата са много константни и от 2020 г. в образованието нищо не е променено.

Стаматов е убеден, че не учителите са хората, които трябва да правят политиките. Управляващите трябва да ги направят и да настояват да вървят до финалната права, посочи той.

Трябва да бъде уточнено кога започва учебната година, кога ще са ваканциите, как ще се проведе националното външно оценяване, апелира училищният директор и допълни, че в началото на септември трябва да има ход по яснотата на действията.

Стаматов каза още, че министърът на образованието и екипът му трябва да покажат новите виждания за образованието, но в настоящия момент няма изпратени промени до директорите и учителите.

Той съобщи, че най-трудно се намират учители по физика и математика.

Редактор "Екип на Петел",

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