Започна миенето на основните булеварди и пешеходни зони в центъра на Варна
снимка: Район "Одесос"
Започна миенето по график за летния сезон с автоцистерна с маркуч на основните булеварди и пешеходни зони в централната част на Варна.
За днес /18-и май/ бяха включени пл. „Независимост“, бул. „Княз Борис I“/пешеходна част/, бул. „Сливница“ /пешеходна част/ и др., отчетоха от районната администрация на "Одесос".
