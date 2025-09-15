Пиксабей

Американското правителство започна строителството на бална зала в Белия дом за 200 милиона долара, с което ще реализира проекта на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи "Вашингтон пост", предаде БТА.

Подробностите за проекта все още се пазят в тайна. Белият дом не е публикувал архитектурни планове, нито е обявил точното местоположение на новата сграда. До момента няма внесен официален проект за одобрение в Националната комисия по градоустройство на столичния регион.

Също така не е уточнено колко дървета ще бъдат премахнати от територията на Белия дом, за да се освободи място за новия проект. Служител от Белия дом заяви, че работниците са в така наречения "етап на опазване" по време на който дърветата, храстите и друга растителност се преместват временно в разсадник извън обекта. Според него този процес може да отнеме няколко седмици.

Говорителка на службата по парковете заяви, че не може да посочи точния брой дървета, засегнати от проекта, нито какво се е случило с вече отрязаните или подрязани дървета. "Националната паркова служба полага големи усилия да запази историческия облик на Белия дом и Президентския парк", подчерта тя. "Когато е възможно се полагат грижи за дърветата, за да могат по-късно да бъдат отново засадени."

Освен дейностите по озеленяването, офисите в Източното крило, включително тези на първата дама, военните връзки към Белия дом и посетителския център са временно преместени, съобщиха още от администрацията.

