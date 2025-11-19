Заподозряха д-р Пекин в саботаж в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

В саботаж бе заподозряна д-р Пекин от Безименните в „Игри на волята“. Тя се изправи срещу Ръждавичка от Феномените и загуби два пъти.

Алекс дори коментира, че Ръждавичка никога не е печелила срещу д-р Пекин.

Водещият Павел Николов сравни играта ѝ с тази на Мартин и Добрин миналия сезон, когато също имаше съмнение за нечестна игра, но и двамата отричаха.

Тука плава ли кораб, попита я той, сваляйки си очилата. Не е същото, не съм саботирала, започна да се оправдава д-р Пекин.

Дори и Сапунджиева бе категорична, че няма как толкова лесно Пекин да загуби.

Не знам какво е бутала и дърпала през живота си, но тя има страшна сила. Просто не е усетих нищо, допълни и Ръждавичка.

Тази вечер продължава сблъсъка между сините и жълтите. Племената ще премерят сили в съревнование за сила и стратегия, а загубилите ще се отправят към огъня за среща с водещата Ралица Паскалева.

