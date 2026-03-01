Зарков: БСП ще се бори за изграждане на справедлива държава

Снимка Булфото

Лидерът на социалистите привлече вниманието върху себе си с това, което каза.

„Всички заслужаваме да живеем в една справедлива държава. Именно на БСП като единствена социалистическа партия в България се пада ролята да се бори за изграждането ѝ.“

Това заяви лидерът на Националния съвет на БСП Крум Зарков по време на среща с десетки социалисти в Сливница.

Той подчерта, че само в справедлива България може да има един качествен начин на живот за всички социални групи в нея, така че да няма толкова голяма разлика между социално слаби и материално презадоволени хора.

Зарков коментира и че днес повече от всякога трябва да се върнем към изконната за социалистите идея за мир като най-висша ценност.

„И вчера по повод на случващото се в Иран призовахме за пореден път за деескалация и завръщане към дипломатическите усилия за решаване на конфликтите“, подчерта председателят на левицата.

Събралите се социалисти изразиха подкрепа за връщането на БСП към идеологическите й основи и готовност да работят за тяхното реално осъществяване, пише epicenter.bg.

