Защо Путин не смее да използва ядрено оръжие в Украйна

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Въпросът защо Русия не е използвала ядрено оръжие (тактическо или стратегическо) във войната в Украйна, е централен за съвременната глобална сигурност.

Въпреки че Москва многократно използва ядрена реторика и промени ядрената си доктрина, военните експерти и анализатори посочват няколко основни причини, поради които бариерата за използване на оръжия за масово унищожение остава непремината.

Ето основните фактори, подредени по тяхната тежест:

Строгото предупреждение на Китай и глобалната изолация

За Русия икономическата и политическата подкрепа на Пекин е жизненоважна, за да издържи на западните санкции. Китай обаче има изключително твърда и последователна позиция: ядрени оръжия не трябва да се използват при никакви обстоятелства.

Прекрачването на тази червена линия би принудило Китай, Индия и други страни от Глобалния юг да се дистанцират напълно от Москва, което би довело Русия до пълна и пагубна международна изолация.

Рискът от директен отговор от НАТО и САЩ

Вашингтон и неговите съюзници изпратиха много ясни, макар и неофициални сигнали към Кремъл за последствията от подобен ход.

Вместо да отговори с ядрено оръжие (което би предизвикало Трета световна война), НАТО вероятно би предприел масиран конвенционален удар. С модерните си оръжия пактът може бързо да унищожи руския Черноморски флот или руските военни бази на територията на Украйна в рамките на часове, без да взривява нито една атомна бомба.

Липса на ясна военна полза на терен

Тактическите ядрени оръжия са създадени за поразяване на огромни струпвания на вражески войски, големи бронирани дивизии или укрепени подземни бункери.

На фронта в Украйна боевете се водят основно от по-малки, разпръснати пехотни групи и артилерия на огромно разстояние. Взривяването на тактическо ядрено оръжие няма да спечели войната автоматично, но ще превърне територията в неизползваема радиоактивна зона.

Радиоактивно замърсяване на "собствени" територии

Русия официално обяви няколко украински области за своя територия. Използването на ядрено оръжие там би довело до тежко дълготрайно замърсяване на почвата и водите, които Москва иска да контролира. Освен това, в зависимост от посоката на вятъра, радиоактивният облак лесно може да се пренесе над международно признатите граници на самата Руска федерация.

Политическата стойност на заплахата е по-голяма от употребата

В геополитиката ядреното оръжие е най-ефективно като инструмент за възпиране и изнудване, а не за реално водене на война.

Докато Русия само заплашва с ядрено оръжие, тя успява да забави или ограничи доставките на определени далекобойни и модерни западни оръжия за Украйна, тъй като Западът се страхува от ескалация. В момента, в който бомбата бъде хвърлена, този психологически лост изчезва и картите се разкриват.

Накратко: За Кремъл цената на използването на ядрено оръжие (пълна загуба на съюзници, потенциален директен сблъсък с НАТО и радиоактивно замърсяване) драстично надвишава ограничените военни ползи, които биха получили на бойното поле.

Основната причина Русия да не използва тактическо ядрено оръжие директно на фронтовата линия се крие в начина, по който се води тази война, и в природата на самото оръжие.

Въпреки че на картата изглежда, че се сблъскват огромни армии, реалността на терен е съвсем различна. Ето защо ядреният удар на самия фронт няма практически военен смисъл:

Няма големи струпвания на войски (Липса на цели)

Тактическите ядрени оръжия са проектирани по време на Студената война с една конкретна цел: да унищожат наведнъж цели танкови дивизии или огромни военни бази (хиляди войници и техника, събрани на едно място).

В Украйна войната се води от силно разпръснати пехотни групи. Войниците са разделени на малки отряди в окопи, скрити в горски масиви или укрепени мазета, разпръснати на километри един от друг.

Ако се хвърли тактическа ядрена бомба върху една такава позиция, тя ще унищожи само шепа войници и няколко окопа. Военният ефект ще бъде минимален, а политическата цена за Русия – катастрофална.

Фронтовата линия е твърде близо (Опасност от "приятелски огън")

В много участъци на фронта руските и украинските позиции са на разстояние от броени стотици метри или няколко километра една от друга.

При детонация на тактическо ядрено оръжие (дори с по-малка мощност, например 1 до 10 килотона), радиусът на ударната вълна, топлинното излъчване и най-вече незабавната радиация лесно могат да засегнат и самите руски войски.

Радиоактивната зона блокира собственото настъпление

След ядрен взрив районът се превръща в силно радиоактивна зона (зона на заразяване).

Ако целта на Русия е да превземе дадена територия и да напредне, тя сама ще блокира пътя си. Руската армия няма да може да премине през епицентъра без тежки последствия за здравето на войниците си и без специална техника, което обезсмисля пехотното или танковото настъпление в този сектор.

Съвременните конвенционални оръжия вършат същата работа

Русия вече разполага и използва оръжия с огромна разрушителна мощ, които нямат ядрен характер, но постигат подобен локален ефект без радиация:

ФАБ (тежки планиращи бомби): Бомби като ФАБ-1500 или ФАБ-3000 буквално сриват укрепени позиции и сгради.

Термобарични системи (ТОС-1А "Солнцепек"): Изгарят всичко в широк радиус чрез създаване на вакуум и огромна температура.

За руското командване е много по-лесно и безопасно да изстреля 10 тежки конвенционални бомби, отколкото да прекрачи ядрения праг.

Накратко: На фронта просто няма подходяща "мащабна цел", която да оправдае огромния риск Русия да облъчи собствените си войници или да направи територията, която иска да превземе, необитаема.

Разликата между ситуацията през 1945 г. в Япония и днешната война в Украйна е огромна — както от военно-техническа, така и от геополитическа гледна точка. Светът и самите оръжия са напълно променени.

Ето основните разлики, разделени в няколко ключови категории:

Липсата на ядрен монопол

През 1945 г.: САЩ бяха единствената държава в света, която притежаваше ядрено оръжие. Те можеха да го използват без никакъв страх от ответен ядрен удар. Нямаше концепция за "взаимно гарантирано унищожение".

Днес: Русия е само една от деветте ядрени сили. Ако Москва използва такова оръжие, тя рискува незабавен и съкрушителен отговор от други ядрени държави (САЩ, Великобритания, Франция) или масиран конвенционален удар от НАТО, което може да доведе до глобален апокалипсис.

Целта: Стратегически шок срещу Тактическо бойно поле

През 1945 г.: Хирошима и Нагасаки бяха големи, гъсто населени градски и индустриални центрове, които бяха напълно непокътнати от досегашните бомбардировки. Целта на САЩ беше "стратегически шок" — да пречупят волята на японския император и фанатизираното военно командване за водене на война, принуждавайки ги към безусловна капитулация, за да се избегне кървава сухопътна инвазия на японските острови.

Днес: Както изяснихме, в Украйна няма такава концентрирана цел на фронта. Дори Русия да удари украински град (например Киев), това няма да пречупи волята на украинците, а по-скоро ще мобилизира целия западен свят за пълното военно унищожение на руските сили с конвенционални средства.

Разликата в технологиите и мощността

През 1945 г.: Бомбите "Малчугана" (Хирошима) и "Дебелака" (Нагасаки) бяха примитивни, тежки и с мощност съответно около 15 и 21 килотона. Те се пускаха свободно от самолети (B-29), тъй като Япония вече нямаше работеща противовъздушна отбрана (ПВО).

Днес: Съвременните стратегически ядрени глави са десетки пъти по-мощни (често над 500 килотона), а тактическите могат да бъдат регулирани до много ниски нива (под 1 килотон). Основната разлика обаче е, че днес те се доставят с крилати или балистични ракети. Украйна притежава модерни западни системи за ПВО (като Patriot), които успешно прихващат руски свръхзвукови и балистични ракети (например "Кинжал"), което означава, че няма гаранция, че руската ядрена ракета изобщо ще достигне целта си.

Географска близост

През 1945 г.: САЩ хвърлиха бомбите на другия край на света, на изолирани острови в Тихия океан. Никакъв радиоактивен прах или последствия не можеха да застрашат американската територия.

Днес: Украйна е непосредствен съсед на Русия. Всяка употреба на ядрено оръжие там е буквално в "задния двор" на Руската федерация и рискът от самозаразяване е огромен.

Международното право и моралният праг

През 1945 г.: Втората световна война беше в своя край след 6 години на тотална бруталност, в която килимните бомбардировки над градове (като Дрезден или Токио) с конвенционални оръжия вече бяха отнели стотици хиляди животи. Ядреното оръжие тогава се възприемаше просто като "по-мощна бомба".

Днес: След 80 години без ядрена употреба съществува т.нар. "ядрено табу". Международната общност разглежда ядрените оръжия като абсолютно недопустими за реално водене на война. Прекрачването на този праг днес се счита за престъпление срещу човечеството, което автоматично превръща страната-агресор в пълноправен враг на целия цивилизован свят.

Русия инвестира огромни ресурси в производството на нови и модерни ракетни системи — като хиперзвуковите "Кинжал" и "Циркон", балистичните "Искандер-М" и модернизираните крилати ракети "Калибър" и "Х-101".

Въпреки че тези оръжия нанасят тежки щети на украинската инфраструктура и енергийна система, те не помагат на Русия да постигне решително предимство на самата фронтова линия. Причините за това са чисто стратегически и военни:

1. Тези ракети са "стратегически", а не "тактически" оръжия

Новите руски ракети са скъпи, високотехнологични оръжия с голям обсег. Те са проектирани да поразяват цели на стотици или хиляди километри зад фронта — командни центрове, заводи, летища и енергийна мрежа.

Проблемът на фронта: Изстрелването на ракета за 5–10 милиона долара (като "Кинжал") по окоп или взвод войници на фронтовата линия е абсолютно нерентабилно. Фронтовата война изисква милиони артилерийски снаряди, дронове и жива сила, а не единични скъпи ракети.

2. Западните системи за ПВО улавят "безаналоговите" оръжия

Руската пропаганда години наред твърдеше, че хиперзвуковите ракети като "Кинжал" са неуловими. Практиката в Украйна обаче показа, че доставените от Запада зенитно-ракетни комплекси (най-вече американската система Patriot) успешно прихващат и свалят тези ракети, когато те атакуват големите градове като Киев. Това лишава Русия от елемента на абсолютна технологична доминация.

3. Ограничено количество и производствен капацитет

Макар Русия да успя да премине към военна икономика и да увеличи производството на ракети до около 100-110 бройки на месец, това количество е крайно недостатъчно за мащабите на тази война.

За да пробие противовъздушната отбрана, Русия трябва да изстрелва ракетите на масирани вълни (комбинирани с десетки дронове "Шахед"), за да претовари радарите. Така в рамките на една-две нощи Кремъл изразходва производството си за цял месец. Русия просто няма капацитет да поддържа такъв огън ежедневно.

4. Проблемът с чуждите компоненти (Санкциите)

Въпреки санкциите, Русия успява да внася микрочипове и електроника през трети страни. При анализ на свалени руски ракети (дори най-новите модификации с касетъчни глави) се оказва, че над 80-90% от управляващата им електроника се състои от чуждестранни компоненти.

Тази зависимост прави производството бавно, скъпо и уязвимо. Русия не може да премине към масово конвейерно производство на "умни" ракети, защото няма собствен технологичен ресурс за това.

5. Ракетите не държат територия — пехотата я държи

В крайна сметка, една война за територия се печели от хората на земята. Дори Русия да разруши даден обект в тила, руската армия пак трябва да изпрати пехота и бронирана техника, за да щурмува украинските окопи.

На самия фронт руските сили се сблъскват с масирано използване на FPV дронове от украинска страна, минни полета и артилерия. Скъпите ракети в тила не могат да решат тактическите проблеми на руския войник в калта на фронтовата линия.

Накратко: Новите ракети на Русия са мощно оръжие за терор и разрушение в тила, но те са твърде скъпи, твърде малко на брой и успешно неутрализирани от модерната ПВО, за да обърнат хода на събитията на самото бойно поле.

Редактор "Екип на Петел",

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