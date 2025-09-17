Защо Варна толкова много мрази София?
Интересен въпрос задава гражданка в социалната мрежа:
Защо Варна толкова много мрази София?
Отговорите не закъсняха:
Омразата идва от футболните мачове от едно време,между Левски и Черно море.ТовА са мои наблюдения!
Кой твърди подобно нещо ?
Ако трябва да мразя,то няма да е град или село,а управниците !
Защото разни селяни от Шоплука на една дуба нафта от София идват лятото във Варна и се държат все едно целият град им дължи пари.
Щот ние сме столицата...
а защо само Варна да мрази софия......и какво да и обичаш на Софията
Щот София мрази Варна, затова.
От Искъро по-дълбоко нема и от Витоша по-високо нема, ми много се дуят
Нито съм от Варна нито от София, но тая сивота в София я няма другъде. Мръсен за мен град, пълна лудница, чакане... Варна е 10 пъти по-добре.
Никого не мразя. Понякога се случва да не харесвам някого, но определено не е по критерий жилищен град ...
Варна не мрази София. Явно е ваше лично мнение, което няма нищо общо.
Боже, събери си вересиите! Спаси ни от малоумни въпроси!
Е данъците ни отиват в по-голямата си част в София -град, за да си направят магистралите до Сланчака или до Гърция, а нас не ни бръснат за сливи ..... С тая магистрала хемус вече 40 г не могат да я построят, срам.
Варна има други дразнители:Шумен,Добрич,Бургас
