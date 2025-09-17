Кадър Matti Blume, Уикипедия

Интересен въпрос задава гражданка в социалната мрежа:

Защо Варна толкова много мрази София?

Отговорите не закъсняха:

Омразата идва от футболните мачове от едно време,между Левски и Черно море.ТовА са мои наблюдения!

Кой твърди подобно нещо ?

Ако трябва да мразя,то няма да е град или село,а управниците !

Защото разни селяни от Шоплука на една дуба нафта от София идват лятото във Варна и се държат все едно целият град им дължи пари.

Щот ние сме столицата...

а защо само Варна да мрази софия......и какво да и обичаш на Софията

Щот София мрази Варна, затова.

От Искъро по-дълбоко нема и от Витоша по-високо нема, ми много се дуят

Нито съм от Варна нито от София, но тая сивота в София я няма другъде. Мръсен за мен град, пълна лудница, чакане... Варна е 10 пъти по-добре.

Никого не мразя. Понякога се случва да не харесвам някого, но определено не е по критерий жилищен град ...

Варна не мрази София. Явно е ваше лично мнение, което няма нищо общо.

Боже, събери си вересиите! Спаси ни от малоумни въпроси!

Е данъците ни отиват в по-голямата си част в София -град, за да си направят магистралите до Сланчака или до Гърция, а нас не ни бръснат за сливи ..... С тая магистрала хемус вече 40 г не могат да я построят, срам.

Варна има други дразнители:Шумен,Добрич,Бургас

