Застрахователите защитиха цената на "Гражданската отговорност"

Булфото

Цените на "Гражданска отговорност" отразяват растящите разходи за обезщетения и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти. Това се казва в позиция на Асоциацията на Българските застрахователи, в която се призовава към честен и добронамерен диалог с транспортния бранш и мотористите. От асоциацията припомнят, че по данни на Комисията за финансов надзор, приходите от задължителната полица са нараснали с около три на сто, докато изплатените обезщетения са се увеличили с повече от 31%.

"Превозвачите са ключова част от икономиката и е напълно разбираемо всяко увеличение на разходите им да поражда притеснения за тяхната конкурентоспособност", се посочва в позицията на асоциацията, според която е време да се внесе яснота около формирането на цената на полицата, предава БНР.

Според бранша "конкретните ценови нива са предмет на самостоятелна търговска политика на всяко застрахователно дружество и зависят от собствената му оценка на риска, бизнес стратегия и пазарни цели".

Премията отразява реалния риск и очакваните обезщетения и то в целия Европейски съюз. По данни на системата "Зелена карта" от 47 страни членки на системата България е на осмо място по щети, причинени от български превозни средства в чужбина.

По данни на КФН честотата на щетите при тежкотоварните автомобили над 5 тона е около девет пъти по-висока от тази при леките автомобили, а средната щета е приблизително три пъти по-голяма.

За периода 2020-2025 г. средният размер на щетите при тези превозни средства е нараснал с над 50%, в синхрон с общото ниво на инфлация в Европа, пише в позицията на Асоциацията на българските застрахователи.

Проблем има и при моторите, защото често за тях полиците се прекратяват предсрочно, но те продължават да участват в движението. От 2020 г. насам Гаранционният фонд е изплатил близо 2 млн. евро по щети, причинени от незастраховани мотоциклети.

По-рано Комисията за финансов надзор се самосезира за цените на задължителната полица и започна проверки на бранша.

