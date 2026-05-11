Застрахователите защитиха цената на "Гражданската отговорност"

11.05.2026 / 14:21 2

Булфото

Цените на "Гражданска отговорност" отразяват растящите разходи за обезщетения и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти. Това се казва в позиция на Асоциацията на Българските застрахователи, в която се призовава към честен и добронамерен диалог с транспортния бранш и мотористите. От асоциацията припомнят, че по данни на Комисията за финансов надзор, приходите от задължителната полица са нараснали с около три на сто, докато изплатените обезщетения са се увеличили с повече от 31%.

"Превозвачите са ключова част от икономиката и е напълно разбираемо всяко увеличение на разходите им да поражда притеснения за тяхната конкурентоспособност", се посочва в позицията на асоциацията, според която е време да се внесе яснота около формирането на цената на полицата, предава БНР.

Според бранша "конкретните ценови нива са предмет на самостоятелна търговска политика на всяко застрахователно дружество и зависят от собствената му оценка на риска, бизнес стратегия и пазарни цели".

Премията отразява реалния риск и очакваните обезщетения и то в целия Европейски съюз. По данни на системата "Зелена карта" от 47 страни членки на системата България е на осмо място по щети, причинени от български превозни средства в чужбина.

По данни на КФН честотата на щетите при тежкотоварните автомобили над 5 тона е около девет пъти по-висока от тази при леките автомобили, а средната щета е приблизително три пъти по-голяма.

За периода 2020-2025 г. средният размер на щетите при тези превозни средства е нараснал с над 50%, в синхрон с общото ниво на инфлация в Европа, пише в позицията на Асоциацията на българските застрахователи.

Проблем има и при моторите, защото често за тях полиците се прекратяват предсрочно, но те продължават да участват в движението. От 2020 г. насам Гаранционният фонд е изплатил близо 2 млн. евро по щети, причинени от незастраховани мотоциклети.

По-рано Комисията за финансов надзор се самосезира за цените на задължителната полица и започна проверки на бранша.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Коментари
Пиша на кирилица (преди 1 минута)
Рейтинг: 16855 | Одобрение: -925
Там карат ли по шосетата коли с нископрофилни гуми, шпер диферанциали  и тръби вместо ауспуси? Че не се сещам вече. 
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.
kris (преди 17 минути)
Рейтинг: 608905 | Одобрение: 118625
В САЩ след катастрофа по твоя вина ти вдигат застраховката.....Защо всички, включително примерните шофьори ще плащат за зулумите на други.....? Значи от всички по малко за да платят на джигитите....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

