Здравко: Остава ни само да се молим танкерът да не се разбие на скалите

Здравко Василев от Приморско направи пряко включване от брега, където бедства танкера от руския сенчест флот "Кайрос".

Ето какво съобщава той:

За съжаление отново се оказах прав!

Танкера Kairos дрейфа към скалите на Ахтопол и само ни остава да се молим при този силен източен вятър да не се разбие в брега!

