реклама

Здравко: Остава ни само да се молим танкерът да не се разбие на скалите

05.12.2025 / 18:04 0

Кадър Фб

Здравко Василев от Приморско направи пряко включване от брега, където бедства танкера от руския сенчест флот "Кайрос".

Ето какво съобщава той:

За съжаление отново се оказах прав!

Танкера Kairos дрейфа към скалите на Ахтопол и само ни остава да се молим при този силен източен вятър да не се разбие в брега!

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Вин (преди 6 секунди)
Рейтинг: 6287 | Одобрение: -723
Танкерът е под баласт без нефт и беше ударен пред турското крайбрежие, не тук! Как са го изтървали и кой е друг въпрос!
1
1
kris (преди 8 минути)
Рейтинг: 541616 | Одобрение: 101501
Укрофилите да отправят едно голямо БЛАГОДАРЯ на Зеления идиот.....А ние да се молим да не се получи разлив, че само това ни остава......!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама