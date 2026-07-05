Зеленски: Боевете за Константиновка продължават, Русия готви нов удар

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че войските на Киев и Москва все още се сражават за ключовия източен град Константиновка, за който Кремъл твърди, че е превзет.

По-рано тази седмица Москва обяви, че е превзела опорния пункт по пътя към важни центрове в Донецка област, но Киев определи това като "лъжа", заявявайки, че продължава да защитава града. В ежедневното си вечерно обръщение Зеленски посочи, че боевете за Константиновка продължават, въпреки че руският президент Владимир Путин вече е обявил града за превзет, посочва bTV. Той добави, че според него е очевидно, че Путин никога няма да посмее да се появи там. Градът е имал около 78 000 жители преди руското нахлуване през 2022 г.

Зеленски също предупреди, че Русия подготвя нови мащабни атаки в навечерието на срещата на НАТО тази седмица в Турция, където се очаква да проведе разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп относно войната. Той посочи, че разузнаването отново разполага с информация за подготвян от Русия нов масиран удар. По-рано тази седмица украинският лидер предупреди за предстоящ руски удар по Киев, а часове по-късно Москва нанесе удар по украинската столица, при който загинаха 30 души.

Зеленски заяви също, че украинските удари по Русия, които през последните месеци са достигнали чак до Урал, всеки ден дават резултати. Засиленото нанасяне на удари от Киев по Русия, насочени най-вече срещу руски петролни и горивни складове, е засегнало ежедневието в страната. "Трябва да се оказва натиск върху Русия, за да има мир", каза той и добави, че Киев е представил свои предложения и очаква през следващите месеци условията за достоен мир да се приближат - чрез сила или чрез дипломация.

Руското нахлуване в Украйна, най-тежкият конфликт в Европа от Втората световна война насам, продължава вече близо четири години и половина. Най-малко четирима души бяха убити при руски удари с дронове и ракети в Украйна в неделя.

Редактор "Екип на Петел",

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