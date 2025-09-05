Зеленски: Чуждестранните военнослужещи ще бъдат хиляди

Снимка: Фейсбук

Разполагането на хиляди чуждестранни военнослужещи в Украйна бива обсъждано в рамките на следвоенните гаранции за сигурност за Киев, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Важно е, че обсъждаме всичко това. Да, определено (чуждестранните военнослужещи - бел. ред.) ще бъдат хиляди, не просто някаква бройка. И това е факт", каза той в Ужгород, Западна Украйна след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Вчера френският президент Еманюел Макрон заяви, че 26 държави са поели ангажимент да предоставят следвоенни гаранции за сигурността на Украйна, включително международни сили по въздух, земя и вода. Първоначално той заяви, че тези страни ще разположат сили в Украйна, но по-късно уточни, че част от тях ще предоставят гаранции, докато са извън нея, например помагайки за оборудването и обучението на силите на Киев.

В отговор на журналистически въпрос Зеленски заяви, че в момента е твърде рано да се коментират подробности. Руският президент Владимир Путин заяви в петък, че всички западни войски, разположени в Украйна, биха били легитимни цели за удари от Москва.

В Ужгород Зеленски заяви, че е "координирал стъпките“ с Коща в преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Киев разглежда членството в ЕС като ключ към сигурността и възстановяването си след войната.

Словашкият премиер Роберт Фицо се срещна днес с украинския президент Володимир Зеленски в западния украински град Ужгород, като енергийната инфраструктура беше една от основните обсъждани теми, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

Това е първата двустранна среща на Фицо със Зеленски в Украйна. Очаква се резултатите от срещата да бъдат представени от двамата лидери по-късно на съвместна пресконференция. Словашката делегация в Ужгород включва вицепремиера и министър на икономиката Дениса Сакова и външния министър Юрай Бланар, докато Зеленски е придружен от украинската министър-председателка Юлия Свириденко.

Фицо се среща със Зеленски скоро след завръщането си от Китай, където във вторник преговаряше с руския президент Владимир Путин. След срещата си с Путин Фицо обяви, че ще повдигне пред Зеленски въпроса за украинските удари по петролната инфраструктура.

Фицо заяви, че от едночасовите разговори на четири очи с Путин си е извлякъл няколко извода и послания, които планира да представи на Зеленски. Словашкият премиер последно посети Украйна през октомври миналата година, когато словашкото и украинското правителство имаха съвместно заседание в Ужгород.

