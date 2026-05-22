Зеленски: Прехвърлихме войната в Русия, защото така е справедливо

Президентът на Украйна Володимир Зеленски защити офанзивните действия на Киев на руска територия и срещу окупираните руски територии в отговор на инвазията на Москва през февруари 2022 г.

„Връщаме войната там, откъдето дойде – в Русия – защото така е справедливо“, написа украинският държавен глава в социалните мрежи след среща с командира на украинските въоръжени сили Олександър Сирски.

В последно време Киев извърши серия от нападения с дронове срещу цели и обекти на територията на Руската федерация, конкретно срещу петролни рафинерии.

Зеленски подчерта, че „санкциите“ на Киев срещу Русия ще продължат и занапред.

Подготвяме други форми от нашите санкции със среден и дълъг обсег в отговор на руските атаки срещу нашите градове и общности, допълни Зеленски, пише novini.bg.

