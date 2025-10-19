Зеленски: Путин е по-силен от "Хамас"

Кадър България он ер, архив

Доналд Тръмп да упражни по-голям натиск върху руския президент Владимир Путин, за да сложи край на войната срещу Украйна. Това заяви президентът на страната Володимир Зеленски.

Според него Путин е по-силен от "Хамас".

Зеленски поиска повече натиск от Тръмп

Зеленски е на мнение, че Тръмп трябва да бъде по-твърд към руския лидер, след като договори примирие в Газа: "Путин е по-силен от "Хамас". Това е по-голяма война, а той ръководи втората армия в света. Затова е нужен повече натиск".

Интервюто му за NBC беше излъчено след завръщането му от посещение във Вашингтон, където той не успя да осигури доставки на далекобойни ракети "Томахоук".

Без конкретни решения в САЩ

Зеленски се срещна с Тръмп в Белия дом, след като в продължение на седмици настояваше за ракетите, надявайки се да използва нарастващото раздразнение на американския лидер към Путин след неуспешната им среща на върха в Аляска.

Киев трябва да бъде включен в предстоящите разговори в Будапеща между Тръмп и Путин, настоя президентът на Украйна.

"Ако наистина искаме справедлив и траен мир, трябва да участват и двете страни в тази трагедия. Да, той е окупатор, но Украйна страда и се бори. Как могат да се сключват сделки за нас – без нас?", попита Зеленски, цитиран от БГНЕС.

Малко след интервюто на Зеленски Тръмп даде да се разбере, че не е готов да изпрати оръжия на Украйна: "Трябва да помним едно нещо. Нужни са ни и на нас самите. Не можем да дадем всичките си оръжия на Украйна".

